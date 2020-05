Maglione: "Occorre chiarezza sui focolai Covid nel Sannio" "L'indagine è un atto di giustizia doveroso"

“Ho espresso apprezzamento quando il procuratore Aldo Policastro ha istituito il pool per indagare sulle origini dei focolai del virus in provincia. Un atto dovuto che ha raccolto la richiesta di chiarezza che veniva dalla popolazione sannita. Anche oggi voglio esprimere il mio apprezzamento per i primi risultati investigativi che hanno interessato Villa Margherita, caso che ho sottoposto anche all’attenzione del Ministero della salute con una specifica interrogazione".

Torna ad intervenire sull'emergenza sanitaria e i casi dei focolai di coronavirus nel Sannio il deputato e portavoce M5S Pasquale Maglione.

"Spero - prosegue - che anche su altre situazioni critiche, come quelle legate all’azienda ‘Avicola Mauro’ in Valle Caudina, si cominci a fare chiarezza quanto prima. Come ho ricordato in altre occasioni, la legge non va in deroga con l’emergenza sanitaria. Eventuali comportamenti scorretti vanno rintracciati e valutati dal punto di vista civile e penale. L’indagine del procuratore è un atto di giustizia doveroso nei riguardi dei cittadini, ed è ancor più sentito ora che viviamo un momento di crisi come questo, senza precedenti nella storia degli ultimi decenni”.