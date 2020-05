Mastella: "Migliaia di arrivi da nord: cittadini denuncino" Il sindaco: "Se contagi calano riaprono anche barbieri e parrucchieri. Acquistate prodotti locali"

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, è intervenuto su Facebook in merito alla querelle relativa alla riapertura dei centri estetici, barbieri e parrucchieri e all'esodo da Nord: "Voglio tentare di dare qualche risposta a chi mi ha fatto domande sulle loro attività . Dico ai parrucchieri , barbieri e centri estetici che la loro riapertura prevista per il primo giugno potrà essere anticipata se i dati epidemiologici lo consentiranno , cioè se i contagi caleranno . In Campania dipenderà da questa settimana dove sono previsti migliaia di arrivi dal nord . Perciò dite a chi viene di autodenunciarsi o denunciate a me o alla polizia locale chi non lo fa .

Mastella annuncia anche un'altra novità: "Ci sarà anche nel decreto di domani, questo per i ristoratori e bar e pasticcerie e gelaterie il servizio di asporto in auto . Cioè la possibilità di consegnare presso L’ auto del cliente .Sempre a distanza di un metro e col divieto

Di consumare i prodotti sul posto di vendita o nelle vicinanze . Anche i negozi a domicilio sono possibili .quindi abiti , scarpe accessori ed altri beni potranno essere acquistati da casa . Fatelo con i negozi locali . Così come il mio invito è : acquistare prodotti locali . Made in Benevento . Buona domenica"