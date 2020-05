Mastella: con 5mila rientri da nord difficile riaprire lunedì Plauso ai giovani: "Sono stati bravissimi, facciano ancora un piccolo sforzo"

Il primo cittadino Mastella è intervenuto sulle riaperture, immaginando che difficilmente lunedì si potrà tornare alla normalità in base alla curva contagi: "Non credo che le attività riaprano in Campania lunedì. Bisogna valutare la curva del contagio, calcolando che 5mila persone dal Nord sono arrivate in Campania dopo il 4 maggio. E dati i tempi di quarantena (15 giorni) la valutazione arriverà non certo lunedì.

Poi, per quanto attiene ai limniti da rispettare nei ristoranti si accoda a De Luca immaginando regole meno stringenti di quelle del Governo: "Posso dire, però, che la metratura in Campania forse non sarà di 4 metri. Se fosse di 4 metri il 90% delle attività chiuderebbe. Ho portato la richiesta dei commercianti e ristoratori di Benevento nelle sedi decisionali ed ho trovato disponibilità. Come si dice: se sono rose... Ed ora è maggio".

Infine un plauso ai più giovani: "Ai giovani dico: vi siete comportati splendidamente fino ad ora. Continuate così. Evitate assembramenti e portate la mascherina. Con oggi abbiamo chiuso a quasi tremila cittadini di Benevento che hanno fatto il tampone faringeo. Anche questo è stata una eccezionale dimostrazione di senso civico. Orgoglioso della mia città".