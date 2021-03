Potere al Popolo: campagna vaccinale trasparente E il movimento torna a chiedere all'Asl di diffondere i dati aggiornati sull'epidemia

"In questi giorni abbiamo lettodiverse prese di posizione critiche nei confronti di una campagna vaccinale che nella nostra provincia, così come purtroppo in tutto il territorio nazionale, sta mostrando enormi lacune e inefficienze". Così Potere al popolo che prosegue: "Vogliamo innanzitutto esprimere la nostra vicinanza e solidarietà alle persone fragili con patologie, agli anziani e alle loro famiglie che da ormai più di un anno vivono una situazione di enorme apprensione, come e più di tutti, e che avevano visto giustamente nel vaccino una possibile via di uscita, ma a causa della mancanza di organizzazione (unita alle oggettive difficoltà logistiche) ancora attendono invano il

loro turno per poter accedere alla vaccinazione.

Come Potere al Popolo siamo al loro fianco e cercheremo sempre di far sentire la voce di chi soffre (a tal proposito invitiamo a segnalarci tutte le problematiche per poter far fronte comune e ottenere finalmente dei risultati tangibili). Reiteriamo inoltre la richiesta di maggiore trasparenza all’ASL locale, dal momento in cui non si

riescono ancora ad avere dati aggiornati che permetterebbero di avere un quadro reale della situazione. Ricordiamo che questa non è una richiesta pretestuosa in quanto, dopo un anno dallo scoppio della pandemia, appare evidente come una corretta informazione sia fondamentale per mitigare dubbi, perplessità, e paure, e rappresenta uno degli aspetti principali per fronteggiare al meglio la minaccia pandemica.

Una risposta seria e credibile non è dovuta a noi ma alla cittadinanza tutta, in particolar modo a quella più esposta e in difficoltà a causa della diffusione del Covid-19. Bisogna assolutamente garantire una campagna vaccinale efficiente e trasparente per tutelare le persone maggiormente a rischio e le loro famiglie!".