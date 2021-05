Rubano (FI): "Partito attento al territorio" Il sindaco di Puglianello ad Agliano con Tajani e col sottosegretario Battistoni

“Si è tenuto quest’oggi un importante incontro in uno dei luoghi simbolo del territorio campano, l’ippodromo di Agnano, definito dal Mipaaf il più efficiente del settore, in occasione del GP Regione Campania. Il tutto alla presenza del Sottosegretario all’Agricoltura, Francesco Battistoni e del Presidente, Pierluigi D'Angelo. Battistoni ha risposto all’appello lanciato da Forza Italia, ed in particolare dall’Eurodeputato Fulvio Martusciello al Coordinatore Nazionale del partito, Antonio Tajani, di avviare una serie di incontri, nelle 5 province della Campania, per parlare dei problemi del territorio, con particolare riferimento alle aree interne e valorizzarne i punti di forza, quali appunto il comparto agricolo. Tra i temi affrontati anche la forte crisi, post pandemica e non solo, e le istanze provenienti dal settore ippodromi” - Così il Sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano, esponente regionale di Forza Italia e riferimento campano del Coordinatore nazionale Antonio Tajani e dell’Onorevole, Fulvio Martusciello.