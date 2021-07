Mastella: «Casi covid in aumento: prudenza e mascherine fondamentali» La consueta telefonata domenicale del primo cittadino

Raccomanda prudenza il sindaco di Benevento Clemente Mastella, visto l'aumento di casi covid legati alla Variante Delta e gli eventuali assembramenti legati alla nazionale italiana di calcio.

Nella sua consueta telefonata domenicale infatti il sindaco si sofferma in particolare su questi aspetti: «Variante Delta rischia di compromettere i piani di riapertura tra settembre e ottobre. Qualcuno scommette su convivenza tra virus e vaccini, altri vorrebbero introdurre di nuovo restrizioni dove aumentano contagi come da noi in Campania. Perciò è fondamentale un oggetto come la mascherina: usatela sempre!

MAXISCHERMI: ho evitato che fossero allestiti per premunirsi di fronte a ciò che potrebbe accadere. Serve prudenza: l'ha detto anche Bonucci.

BENEVENTO – ROMA: due autobus con Itabus, un biglietto da 10 euro, bassissimo e probabilmente ci saranno altre corse nei prossimi mesi. Ciò è fondamentale per rompere l'isolamento: si iniziano ad avere connessioni.

In settimana ci saranno nuovi marciapiedi nell'area dello stadio, nuove zone illuminate, ma ciò che chiedo in particolare stasera è la prudenza: usate la mascherina».