Mastella: «Stasera si venderanno meno alcolici? Pazienza: sacrificio giusto» Il sindaco: «E ora discutere con sindaci e dirigenti su ospedali di comunità e ripartenza scuole»

Ospedali di comunità da riattivare, piano di ripartenza scolastica da discutere e covid ancora da combattere: così il sindaco Clemente Mastella sui social.

«Invierò nei prossimi giorni una convocazione ai sindaci della intera provincia per discutere , con il direttore Asl ,il piano di resilienza ospedaliera con la individuazione degli ospedali di comunità . Per intanto domani avremo un incontro con i dirigenti scolastici per L’ avvio delle operazioni dell’ anno scolastico . Per intanto continua il mio invito ad evitare rallentamenti delle misure durante l’ estate , pena un repentino e significativo aumento dei casi in tutte le fasce di età . Lo ha detto ieri il prof Gianni Rezza , direttore della prevenzione del ministero della salute , che sarà a città spettacolo per spiegarci il da farsi il 25 agosto sera .voglio ricordare a tutti quelli che mi hanno criticato per le mie misure di stasera che la Campania potrebbe rischiare la zona gialla se l’ incidenza di 19 positivi ogni 100mila abitanti dovesse crescere . Questo aumento lo combatto . La salute prima di tutto anche perché la variante Delta tocca in prevalenza i giovani. Le mie misure le faccio con scienza e coscienza . Per una sera si venderanno meno alcolici . Pazienza . Il sacrificio lo ritengo giusto».