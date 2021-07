Perifano: «No a maxischermi per finale? Comprendo, ma non condivido ordinanza» Il candidato sindaco: «Bisognerebbe avere più fiducia nei giovani»

Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di Alternativa per Benevento interviene sulla questione maxischermi e prudenza«Non condivido l’ordinanza sindacale con cui si impongono restrizioni in vista della partita di stasera.

Non lo dico con spirito polemico, perché comprendo che le motivazioni del provvedimento non sono pretestuose. Tuttavia l’equilibrio tra sicurezza e libertà può essere tutelato anche facendo affidamento sul senso di responsabilità dei nostri giovani.

La stragrande maggioranza di loro ha mostrato di poter fare buon uso del ritorno alla normalità, e ciò dopo aver sofferto un lunghissimo periodo di rarefazione dei rapporti sociali e delle occasioni per stare insieme in allegria.

Ecco, riporre fiducia nei giovani, invitarli ad avere comportamenti responsabili e rispettosi, prevenire gli eccessi con la persuasione e non con la repressione resta per me la strada più giusta.