Comunali: giornata importante per il centrodestra Da Napoli dovrebbe arrivare l'indicazione definitiva per Forza Italia e compagni.

Giornata importante per la politica beneventana quella di oggi. Da Napoli dovrebbe arrivare finalmente chiarezza su ciò che sarà del centrodestra beneventano. L'ultimo vertice dirà se sarà centrodestra unito o si andrà divisi: Forza Italia spera che alla fine possa spuntarla per l'indicazione del candidato sindaco mentre Lega e, pare, anche Fratelli d'Italia insistono con Rosetta De Stasio. Gli azzurri ritengono molto difficile che dopo le dichiarazioni ufficiali di Martusciello e De Siano si possa fare una retromarcia totale, e in ogni caso, qualora gli ordini di scuderia fossero questi e cioè sostengo alla candidata espressa da Civiche e Lega a Benevento, Forza Italia ha già chiarito più volte che si tirerebbe fuori dalla partita per una corsa in solitaria, qualora gli venisse concesso il simbolo o si aprirebbe a tutti i ragionamenti se venisse negato l'utilizzo del simbolo.

Nella giornata di oggi Mastella potrebbe incassare il sostegno di ben due sigle: quella della Federazione Popolare dei Democratici Cristiani, scontata, nella conferenza stampa di Palazzo Paolo V con Giuseppe Gargani e Giseldo Rossi cui parteciperà anche il sindaco uscente e di Italia Viva. La presenza del leader del partito, Matteo Renzi, a Napoli dovrebbe portare all'ufficializzazione del sostegno a Mastella a Benevento, che nei fatti è già una pratica chiusa.

Intanto arriva la nomina del commissario regionale dei Cattolici Popolari Uniti, si tratta della sannita Carla Crafa: «Ringraziando il responsabile della Rete Politica Presidente Antonio Campaniello per la nomina di Commissario a Pieni Poteri Regione Campania e Nazionale a me assegnata sono pronta sin da subito a difendere sul territorio Provinciale , Regionale Nazionale quei valori che nel tempo hanno contraddistinto l'agire Politico dei Cattolici Popolari nei nostri amati ma tanto bistrattati territori.Saremo sentinelle del buon agire Politico nell'interesse dell'intera popolazione che nel tempo ha dovuto subire soprusi e prepotenze politiche».