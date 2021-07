Mastella: «Conte? Ho sbagliato a sostenerlo. Farò la Margherita 2.0» «L'ex premier mi ha deluso: sua idea di giustizia non mi piace»

«Conte? Mi ha deluso, ho sbagliato a sostenerlo: pensavo fosse un moderato e invece si è rivelato un giustizialista. Ma l'ho sostenuto per il bene del paese».

Così Clemente Mastella, sindaco di Benevento, alla conferenza stampa con Giseldo Rossi e l'onorevole Gargani che ha ufficializzato il sostegno della Federazone Popolare dei Democratici Cristiani alla sua coalizione.

E proprio di allargamento al centro ha parlato Mastella: «Il mio progetto è fare una Margherita 2.0, un soggetto di centro che, vista la crisi concomitante di destra e sinistra, decide da che parte stare e come muoversi».

Un progetto ben visto anche da Gargani. «Fondamentale sostenere questi valori in un momento delicato come quello attuale, quando ci si troverà alla difficile sfida di amministrare i fondi del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza»