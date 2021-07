Ruggiero: «Interrogazioni. Da Di Maria atteggiamento pretestuoso» «Cerca di eludere domande molto chiare»

Ancora schermaglie tra provincia e Pd. Il consigliere dem Peppe Ruggiero infatti spiega di non aver gradito l'atteggiamento del presidente Di Maria di fronte alle interrogazioni presentate: « Apprendiamo con grande stupore la nota inviata dal Presidente della Provincia Di Maria ai consiglieri del Partito Democratico, in cui si chiede di conoscere se, alle proprie interrogazioni, il gruppo del Partito Democratico vuole una risposta orale in aula o scritta e quindi da notificare agli interroganti, e che in assenza di chiarimenti non porrà le stesse interrogazioni all'ordine del giorno del prossimo consiglio provinciale.

Un chiaro atteggiamento pretestuoso che cerca di eludere due domande molto chiare poste dal gruppo del Partito Democratico 1) il finanziamento da oltre 4 milioni di euro per l'ampliamento dell'Istituto Galilei è in essere, o come per l'Istituto Lucarelli, è stato perso ? 2) quali sono le determinazioni dell'Università del Sannio, incaricata dalla Provincia di Benevento, sulla proposta di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale da rilasciare alla Luminosa per una centrale a turbogas da 400 Mw e da realizzarsi a Ponte Valentino in zona ASI ?

Due quesiti molto semplici da cui il Presidente della Provincia di Benevento non può esimersi a dare una risposta, anzi, che avrebbe dovuto portare egli stesso in consiglio, nel primo caso per smentire il Partito Democratico che nell'ultimo consiglio provinciale già aveva paventato questa possibilità, e nel secondo perchè troppi sono gli aspetti poco chiari che pongono la Provincia di Benevento al centro di episodi a dir poco imbarazzanti, come la perenzione dei propri ricorsi, l'assenza di opposizione al decreto di proroga dell'inizio lavori emanato dal Ministero dello Sviluppo economico, e l'assenza conclamata nella prima fase di ascolto nel nuovo procedimento per il rinnovo dell'AIA scaduta ai primi di aprile.

Ci aspettavamo un esaustivo chiarimento su entrambe le vicende e non un inutile formalismo su problematiche che riguardano la qualità degli edifici scolastici della città di Benevento e della Provincia in generale, e la possibilità, in una città che da sempre ha elevati livelli di inquinamento dell'aria, di veder realizzata la prima centrale a turbogas della storia del Sannio».