Mastella: «Contagi in ascesa: sì a green pass, ma non in chiesa e al ristorante» Il sindaco: «Seguire l'esperienza di Macron e vaccinare tutti»

Preoccupato il sindaco Mastella per la situazione covid, invoca il green pass, ma non per ogni situazione: « Portogallo e Spagna sono secondo il centro europeo per la prevenzione sono ad ora le zone rosse dell’ Europa . La situazione è preoccupante . E da noi ? Si è aperta la querelle :Green pass si o no . Seguire L’ esperienza di Macron o fare finta di nulla . Nella ultima settimana i casi di contagio in Italia sono saliti del 51%. Al

Momento, per fortuna , non ci sono effetti sulle ospedalizzazioni . Ma se guardiamo alle dinamiche del Regno Unito dobbiamo presagire quel che si potrebbe verificare da noi . Intanto in Campania siamo , dai dati in zona gialla o quasi . Si elevi , come qualcuno sostiene , il limite della zona bianca dagli attuali 50 casi a 150 casi ogni 100mila abitanti in modo da evitare nuove restrizioni in estate ma si introduca il green . Ma il green pass non dovrebbe toccare luoghi come chiese o altri dove si esercitano diritti fondamentali . Egualmente non dovrebbe toccare luoghi , bar e ristoranti , soggetti a frequentazione quotidiana . Un conto lo stadio ed altro

E ‘ sostenere un costo di 20/30 euro per consumare un caffè che costa un euro . Ma il governo decida presto .Da questo dipende anche il ritorno a scuola a settembre . La scuola non è fuori pericolo anche non siamo come L’ anno precedente . La pandemia sta portando alla peggiore crisi educativa della storia moderna . Ecco perché il mio invito a tutti il personale scolastico di vaccinarsi ed anche a quelli sanitario».