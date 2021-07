Bilancio, settimana prossima in aula Convocato per il 22 il consiglio comunale

Approda in aula la prossima settimana il bilancio. Il presidente Luigi De Minico ha convocato una nuova seduta del consiglio comunale per il giorno 22 luglio alle ore 9. Appunrtamento presso l'aula consiliare di Palazzo Mosti. Sei gli argomenti previsti all'ordine del giorno: si parte dall'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2021-2023 e relativi allegati, a seguire all'attenzione dell'assise ci saranno l'mposta municipale propria (IMU) - aliquote anno 2021, l'approvazione del regolamento 'Servizi di Igiene Urbana' e il regolamento per la tassa sui rifiuti (Tari).

Ed ancora, il consiglio sarà chiamato ad approvare il Piano Economico Finanziario e delle Tariffe Tari per l'anno 2021 nonché il progetto di bilancio 2021 e contestuale presa d'atto della salvaguardia degli equilibri di bilancio - relazione illustrativa al rendiconto delle gestione 2020 e rendiconto

della gestione 2020.