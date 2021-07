Pd. Annunziata a Palazzo Mosti: «Coalizione Regionale, anche coi Cinque Stelle» Il segretario regionale incontra Del Vecchio, De Pierro e Lepore: «Pd in consiglio sia responsabile»

Ospite a Palazzo Mosti il segretario regionale Pd, Leo Annunziata, ha incontrato i consiglieri del gruppo consiliare dem, Lepore, De Pierro e Del Vecchio. Queste le risultanze dell'incontro: «

Ha ribadito che compito principale del Partito Democratico è quello di concorrere alla composizione di una coalizione di centrosinistra che impedisca la vittoria delle forze sovraniste.

Per le prossime elezioni amministrative di Benevento il Partito Democratico deve essere impegnato nella costruzione di una coalizione di centrosinistra tra le forze che hanno portato alla vittoria il Presidente De Luca alle ultime elezioni regionali.

Ogni sforzo, tuttavia, verrà messo in campo affinchè tale coalizione possa essere integrata dal Movimento Cinque Stelle.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico a Palazzo Mosti dovrà garantire la naturale conclusione di questa consiliatura, assumendo in consiglio comunale atteggiamenti responsabili e che tengano presente il nuovo quadro politico di riferimento”.