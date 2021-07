Romano: «Housing? Progetto di Pepe era fuori mercato» La replica dell'assessore «Io qui per risolvere problemi non risolti dalla sua Giunta»

Arriva la replica dell'assessore all'Urbanistica, Raffaele Romano, alle accuse dell'ex sindaco Pepe sull'housing Capodimonte: « Dispiace che l’ex Sindaco Fausto Pepe ritorni a parlare di un argomento, il programma Sociale di Housing al quartiere Capodimonte, di cui si è ampiamente chiarita l’origine e l’esito finale.



In estrema sintesi, il progetto è risultato fuori mercato con alloggi che sarebbero costati ai cittadini richiedenti più di duemila euro al metro quadro!

La comunicazione dell’Assessore All’Urbanistica della Regione Campania, Bruno Discepolo, ha chiarito ogni dubbio e pongo all’attenzione quella parte del suo intervento in cui afferma che il finanziamento sarà recuperato integralmente.

Dispiace doversi occupare ancora, come in questo caso, del passato invece di occuparsi del presente e del futuro.

Dispiace, altresì, essere chiamato in causa (per indagare?) su presunte sparizioni di documenti che secondo il citato ex Sindaco sarebbero state segnalate da chi nei rapporti diretti e di collaborazione con il sottoscritto non ha mai riferito tale circostanza.

Il presente sono le enormi progettualità messe in campo dalla Giunta Mastella per risolvere gli annosi problemi non risolti e lasciati in eredità dalla Giunta Pepe: fondi europei malamente spesi con opere di dubbia utilità, l’assenza di un depuratore cittadino, il dissesto economico.

Dispiace dover guardare questo spettacolo, e dispiace soprattutto per i concittadini, per i quali ho accettato di assumere responsabilità che non ho richiesto e che costituiscono lo scopo principale del mio impegno, nella prospettiva di poter fare qualcosa di utile per la mia amata Città».