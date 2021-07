Pepe: «Visita Annunziata? La politica o è etica, o è imbroglio» «Segretario regionale che snobba federazione per accordi con un sindaco eletto nel centrodestra»

La visita di Leo Annunziata, segretario regionale del Partito Democratico, a Benevento per incontrare il gruppo consliare Pd, ma non il resto del partito che come noto ha preso una strada diversa fa ancora discutere.

L'ex sindaco Fausto Pepe parte da un saggio di Carlo Tregua, citandone una frase “La politica è etica, basata sul servizio ai terzi, sulla capacità di valutare, decidere e agire, sulla forza d’animo, di essere impopolari nel senso di tagliare i privilegi e la capacità di far prevalere sempre, in ogni atto, l’interesse generale su quello di parte, oppure è un imbroglio.”



«Si potrebbe aggiungere che delle volte la politica dovrebbe essere anche insegnamento, e perché no esempio. Pantaleone Annunziata, ex Sindaco di Poggio Marino, oggi Segretario Regionale del Partito Democratico in Campania è venuto ieri in visita a Benevento. Una cosa apparentemente innocua, forse anche gradita, e cioè la visita di un Segretario di partito ad una federazione provinciale.

Pantaleone Annunziata invece si è recato solo presso Palazzo Mosti, nella Sala Giunta del Comune, ospite del Sindaco Mastella, e ha pensato bene di incontrare solo i consiglieri comunali dissidenti con la linea politica della Federazione provinciale di Benevento, e non già tutti i consiglieri comunali del PD. Sono diversi quindi gli “insegnamenti” di Pantaleone Annunziata.

Innanzitutto che le “questioni” interne al PD si possono discutere presso le sedi non del partito, bensì presso luoghi istituzionali deputati ad altro, e solo con pochi e minoritari “intimi” (Del Vecchio, Lepore, De Pierro). Ancora, che si può fare una visita “ufficiale” ad una federazione, in spregio al Segretario Provinciale del partito, al Segretario Cittadino, al Consigliere regionale del territorio, ed all’unico Deputato del PD nelle Province di Benevento ed Avellino.

In ultimo, che si possono “stringere alleanze”, per le prossime amministrative, con un Sindaco eletto nel centro destra, che con la sua politica del “viandante” oggi è nel centro sinistra, e che ha riempito di contumelie, offese e bugie, l’intera federazione provinciale del partito democratico, nonchè la passata amministrazione di centro sinistra a guida PD, ove, lo voglio ricordare, erano presenti proprio il Vice Sindaco di 10 anni, Raffaele Del Vecchio, peraltro candidato sindaco contro Mastella, e l’assessore di lungo corso, Cosimo Lepore. Quanti “vuoti” di memoria pur di giustificare l’ingiustificabile! Insomma insegnamenti grandiosi, anzi radiosi!

Ringrazio pubblicamente e sentitamente, il Consigliere regionale Mino Mortaruolo ed il Capogruppo Mario Casillo, per la loro presa di posizione immediata e pulita, a tutela di tutta la federazione sannita del partito. Forse c’è speranza anche in Campania!»