Zollo: «Housing: Romano dà colpe a vecchia giunta? Chieda a Lepore...» «Era assessore al Bilancio... fu disastroso come dice Romano? Glielo comunichi, oggi sono insieme»

Sul caso Housing a Capodimonte arriva la replica dell'ex consigliere comunale Giuseppe Zollo, oggi tra gli attori di Alternativa di Benevento, all'assessore Romano: "La propaganda mastelliana rischia di andare in tilt. Con una nota stampa in risposta all'ex sindaco Fausto Pepe, l'assessore Raffaele Romano tira in ballo ancora la vecchia amministrazione parlando di fondi europei spesi per opere di dubbia utilità e di dissesto. Premesso che lo stesso Mastella non ha poi mancato di inaugurarle, con tanto di cerimonie e fascia tricolore, le opere di dubbia utilità, e premesso pure che il dissesto c'è chi ha provato ad evitarlo (proprio la vecchia amministrazione) e chi invece l'ha dichiarato (per l'appunto Mastella), all'assessore Romano consigliamo di approfondire meglio le tematiche. Può farlo con Cosimo Lepore, suo nuovo compagno di avventura: della vecchia amministrazione, infatti, Lepore è stato protagonista occupandosi - sempre da assessore - proprio di finanze e di opere pubbliche. E a tal proposito aggiungiamo: ma a Lepore piace essere considerato un amministratore disastroso dai suoi nuovi amici?".