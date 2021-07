M5S Ricciardi: «Annunziata non tiri in ballo Movimento, noi mai con Mastella» La senatrice: «Segretario regionale sconfessato da tutti, che dà dichiarazioni cervellotiche»

Anche i Cinque Stelle all'attacco del segretario regionale del Pd Annunziata, che aveva manifestato, dopo la visita di ieri a Palazzo Mosti, la volontà di provare a portare anche i grillini nella coalizione di centrosinistra. La senatrice Ricciardi però attacca: «La sortita del segretario regionale del Pd a Benevento non ha nulla a che vedere con il M5S e non vedo alcuna ragione plausibile per tirarci in mezzo. E’ evidente che Annunziata non possa certo dare suggerimenti o dettare la linea al M5S, considerato che non è in grado di dettarla neppure al suo partito, che lo ha sconfessato sia tramite il capogruppo in Regione Campania, sia attraverso il consigliere regionale eletto sul territorio, sia mediante la dirigenza locale, che un attimo dopo le sue cervellotiche dichiarazioni, ha fatto affiggere dei manifesti in città con tanto di simbolo ufficiale che confermavano il sostegno a Perifano. Inoltre, se davvero Annunziata tiene così tanto a replicare lo schema dell’alleanza messo in campo alle regionali, dovrebbe ricordarsi che il M5S non ha fatto parte di quella coalizione e si è presentato da solo con un proprio candidato presidente. Abbiamo sempre sostenuto che per noi l’unico dato rilevante è quello nazionale, ed è unicamente in quella direzione che stiamo lavorando. Sono mesi che insieme al Pd locale e ad altre forze civiche stiamo predisponendo un innovativo e serio programma di rilancio della città, nel tentativo di costruire un’alternativa credibile a questa maggioranza. E il fatto che oggi, i tre candidati sindaco che nel 2016 si erano opposti a Mastella, siano rimasti folgorati sulla via di Ceppaloni, per noi rappresenta un motivo in più per restare presidio a difesa di quei cittadini che anelano ad un cambiamento. Il M5S sarà voce, appiglio e speranza per tutti coloro che non si sentono rappresentati da questa amministrazione. »