Parente: Pepe abbia il coraggio di ammettere che nel 2016 votò Mastella Il consigliere attacca l'ex sindaco

"Fa davvero rabbrividire leggere Fausto Pepe che parla di etica e di imbrogli. L'ex sindaco indicato dall'Udeur e in un anno dall’elezione passato ad altro partito, prima di parlare delle prossime elezioni comunali deve fare una sola cosa: deve avere il coraggio di confessare pubblicamente che al ballottaggio del 2016 non votò per Raffaele Del Vecchio ma per Clemente Mastella. Non lo fece alla luce del sole, ma pugnalando alle spalle il suo vicesindaco per dieci anni”. Così, in una nota, Renato Parente.

“Questa è la realtà. E questo è il vero Fausto Pepe, che oggi dice di appoggiare Luigi Diego Perifano. Tradirà anche questo candidato a sindaco? Fortunatamente per la città, non lo scopriremo mai.

A Benevento, piaccia o meno, si sta realizzando nuovamente una coalizione di centrosinistra, che, con sigle diverse, rappresenta quella che fin dal 1998 consentì l'elezione di Carmine Nardone alla Presidenza della Provincia e nel 2006 l'elezione a sindaco proprio di Fausto Pepe. Per non parlare dei prestigiosi incarichi assunti in quella stagione da Luigi Diego Perifano, fulgida icona del civismo beneventano. Se oltre al senso della vergogna, qualcuno ha perso anche la memoria, gliela rinfrescheremo noi".