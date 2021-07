Perifano: "Con noi il M5S, insieme cambieremo la città" "Vivremo insieme l’esperienza di restituire alla città passione e ingegno"

"Una bellissima notizia, attesa e da oggi ufficiale: avrò al mio fianco anche il Movimento Cinque Stelle" - così Luigi Diego Perifano commenta la nota con cui il M5S ha annunciato il sostegno alla sua candidatura a sindaco di Benevento.



"L’apporto del M5S - prosegue Perifano - varrà a caratterizzare ulteriormente il profilo innovativo di Alternativa per Benevento, coalizione che gli stessi esponenti locali del Movimento - a cui va il mio ringraziamento per la fiducia dimostratami - hanno contribuito a costruire".

"Si coalizzano anche da noi le forze che a Napoli sostengono Gaetano Manfredi" - prosegue Luigi Diego Perifano. Che conclude: "Vivremo insieme l’esperienza di restituire alla città passione e ingegno per guardare al futuro e archiviare il grigiore di questi anni. E lo faremo coinvolgendo le migliori energie di Benevento".