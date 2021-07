Il Movimento Cinque Stelle sosterrà la candidatura di Perifano La nota dei parlamentari e dei consiglieri comunali

"Il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, coerentemente con quanto costruito in questi mesi, è pronto a sostenere la candidatura di Luigi Diego Perifano a Sindaco di Benevento".

Così una nota firmata dalla deputazione sannita e dai consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle: Danila De Lucia, Sabrina Ricciardi,

Angela Ianaro, Pasquale Maglione Marianna Farese, Anna Maria Mollica.

"Un percorso di condivisione costruito in sinergia con le altre forze politiche e civiche della coalizione che in questi mesi ha visto il Movimento protagonista e promotore insieme al Partito Democratico.

È necessario offrire una alternativa concreta alla gestione della città di Benevento, il cui fallimento amministrativo attuale è sotto gli occhi di tutti. Un percorso frutto della capacità di fare sintesi tra le sensibilità dei diversi attori coinvolti che ha permesso la definizione di una specifica piattaforma programmatica e valoriale.

Il Movimento 5 Stelle sosterrà, quindi, con convinzione, la coalizione e, nei prossimi giorni, avvierà tutte le iniziative necessarie affinché, ancora una volta, i protagonisti siano i cittadini".