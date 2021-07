PD: le dichiarazioni di Annunziata sono fuori luogo La segreteria provinciale dei democrat: da Lepore parole incomprensibili

"Il segretario regionale del PD, privo di qualsiasi competenza in tema di alleanze negli enti locali, al termine della sua visita a Benevento, ospite della Sala Giunta dell’amministrazione Mastella, ha diramato un comunicato nel quale auspica la formazione di una Coalizione simile a quella che sostenne, vittoriosamente, il presidente De Luca nel settembre dello scorso anno, eventualmente anche allargata al M5S. Con perfetto tempismo, siamo felici di riscontrare, come da noi auspicato fin da gennaio, che il Movimento 5 Stelle abbia invece formalizzato la sua determinata adesione ad «Alternativa per Benevento» ed il suo sostegno al candidato sindaco Luigi Diego Perifano, arricchendo e rafforzando ulteriormente la proposta di governo della nostra Coalizione".

Così, in una nota, la segreteria provinciale del Partito Democratico. "L’avventata proposta di Pantaleone Annunziata - prosegue - è la fotocopia, sbiadita, dei documenti già bocciati a larga maggioranza dal Comitato Cittadino e dai Consiglieri Comunali nella riunione del 17

dicembre 2020. Riproporla sette mesi dopo equivale ad ignorare totalmente il contesto della nostra Città e le scelte già compiute dal PD Cittadino e Provinciale, le alleanze politiche e programmatiche stipulate con il M5S, con Articolo Uno, con Centro Democratico e numerose Associazioni civiche rappresentative del grande impegno di vasti settori dell’opinione pubblica interessati ad un progetto per il futuro della Città. Quel «campo largo e plurale» che era ed è negli auspici e nelle sollecitazioni dei due ultimi Segretari Nazionali, Nicola Zingaretti ed Enrico Letta. Le dichiarazioni di Annunziata, così come il documento esaminato ed ampiamente bocciato il 17.12.2020, al di là dei giri di parole e delle locuzioni di puro genere non nominano mai la parola magica «Alternativa». Il Partito Democratico, insieme a tanti altri attori politici e sociali, ne ha fatto un punto irrinunciabile della propria azione.

«Alternativa» è la parola che, guarda caso, sfugge anche a Cosimo Lepore, già a dicembre convinto propugnatore dell’alleanza con l’attuale sindaco di Benevento. Usando parole chiare, perché non dice, il consigliere comunale Lepore, coma mai abbia deciso di passare «armi e bagagli» con Mastella in spregio del suo stesso mandato elettorale del 2016? De Luca non c’entra niente, forze e partiti a suo sostegno sono presenti in almeno tre coalizioni amministrative, come giustamente ha affermato solo pochi giorni fa il Presidente della Regione. Ed il PD, nonostante le poco comprensibili iacovelle di Lepore, è risultato ampiamente il primo partito alle regionali di

settembre. Nascondersi dietro formule astratte ed evitare qualsiasi giudizio sull’operato dell’Amministrazione uscente è operazione che abbiamo sempre restituito al mittente.

Allo stesso modo non concediamo indulto al paradigma del trasformismo, del cinismo e della spregiudicatezza politica. La coerenza ed i valori meritano rispetto assai maggiore di chi ci ha abituati a passare da un campo all’altro con disinvoltura ed arroganza.

La competenza, l’analisi dei problemi, la serietà e l’affidabilità valgono mille volte in più delle inutili registrazioni telefoniche attraverso le quali si stalkerizzano i Cittadini. Naturalmente a spese pubbliche".