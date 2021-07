Cinque colori per cinque azioni strategiche, Perifano: "Fuori dal grigiore" Il candidato di Alternativa per Benevento: “Cambiare le sorti di una città mal gestita e spenta"

“Ci siamo, pronti a cambiare pagina. Benevento ha bisogno dell'impegno di tutti e nessuno si può tirare indietro” – è questo l’incipit del messaggio con cui Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’, ha presentato attraverso i canali social la campagna di comunicazione in vista delle prossime elezioni amministrative.

“È ora di cambiare le sorti di una città, che mal gestita, appare sempre più spenta, sempre più grigia” – ha proseguito Perifano. “Al monocolore degli ultimi cinque anni – ha aggiunto - si contrappone invece la nostra visione di una Benevento a colori, sostenuta da una coalizione ampia e plurale, che sappia programmare e dare opportunità per tutti”.

“A caratterizzare la nostra campagna – ha quindi spiegato il candidato sindaco - saranno cinque colori che rappresentano le azioni strategiche che si ricollegano alle priorità individuate dal Recovery Fund. Il rosso sta a significare una Benevento inclusiva, attenta alle politiche sociali, al contrasto delle diseguaglianze; il verde vuole sottolineare l’esigenza di una città sostenibile, capace di tutelare e valorizzare il proprio ambiente e di assicurare ai cittadini un’adeguata qualità dell’aria e dell’acqua; l’arancione è il colore della Benevento attrattiva ed evidenzia l’impegno a investire nelle politiche culturali e per il turismo; il giallo persegue l’obiettivo di rendere la città vivibile per tutti, con progetti di rigenerazione urbana dei quartieri e delle periferie; il quinto colore è il blu e racchiude le politiche volte a trasformare Benevento in una città digitale”.

“Basta con l’isolamento! – ha concluso Luigi Diego Perifano. La nostra città deve tornare a essere una voce autorevole del nostro Sud. Benevento merita, Benevento a colori!”.