"E' ora che si alzi forte la voce delle istituzioni contro aggressione sanitari" La nota di Vincenzo Sguera e Luigi Boccalone dopo i fatti accaduti al Fatebenefratelli

“La violenta e vile aggressione subita ieri notte in danno degli operatori sanitari dell’Ospedale Fatebenefratelli lascia sgomenti ed esterrefatti non ritenendo giustificabile che le eventuali paure o ansie di coloro che si recano per le dovute cure, ed il sempre più frequente ricorso ai presidi ospedalieri, possa portare tale incongruente violenza”. Si moltiplicano con il passare delle ore gli attestati di solidarietà e vicinanza per gli operatori sanitari aggrediti nell'area del pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Benevento. Con una Luigi Boccalone e Vincenzo Sguera intervengono a difesa dei sanitari aggrediti: “Nel personale sanitario, soprattutto in questo periodo COVID 19, vi è una forte percezione del pericolo e soprattutto prostrazione rispetto al mancato controllo da parte degli organi a tanto preposto. Giova ricordare che il nostro Legislatore, con legge n. 113/2020 ha dettato norme specifiche a tutela degli operatori sanitari sul posto di lavoro.

Quanto accaduto all’Ospedale Fatebenefratelli va fermamente condannato ma è ora che si alzi forte la voce delle istituzioni affinché si adottino tutte le iniziative perché i professionisti della sanità, pubblica e privata, possano svolgere il proprio lavoro in totale sicurezza. Noi, per parte nostra, oltre ad esprimere la nostra vicinanza all’amico Pompeo Taddeo – rappresentante CGIL - (nella foto) e alle colleghe infermiere ci attiveremo perché dalle parole si passi finalmente ai fatti”.