Fondi per Comuni aree interne. Del Mese: con Azione politica della concretezza Il candidato sindaco a Benevento: obiettivo è creare nuove possibilità di reddito

"Il partito di Calenda, Azione, con concretezza al fianco delle aree interne e piccoli comuni, a sostegno della competitività territoriale sostenibile. “3.101 Comuni riceveranno 210 milioni di euro per sostenere le attività economiche per contrastare gli effetti della pandemia”. Così Antonio Del Mese, candidato sindaco di Azione che, con la proposta a firma dell’onorevole Nunzio Angiola, ha depositato un’interrogazione al Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, dopo aver raccolto numerosissime lamentele da parte di sindaci che non avevano ricevuto nulla delle somme assegnate dal DPCM del 24 settembre 2020. "Si trattava di somme destinate a 3.101 comuni, con complessivi 4.171.667 abitanti - ha spiegato Del Mese -. Tali somme pari complessivamente a 210 milioni di euro in un triennio, di cui 90 milioni nel 2020, miravano a sostenere le attività economiche, artigianali e commerciali, nonché a contrastare gli effetti dell’epidemia da COVID 19. Finalmente il Governo Draghi ha inserito nei sistemi di pagamento della Ragioneria Generale dello Stato tutti i 3.101 beneficiari della misura in argomento, di cui 1.847 già eseguiti per un totale di circa 60,5 milioni di euro e 1.245 in corso di esecuzione per 29,5 milioni. L’obiettivo è creare nuove possibilità di reddito e di assicurare agli abitanti l’accessibilità ai servizi essenziali (trasporto pubblico locale, istruzione e servizi socio-sanitari) nonché migliorare la manutenzione del territorio stesso. Dopo tanti slogan ecco una proposta concreta per i piccoli comuni in sofferenza, con Azione la politica della concretezza".