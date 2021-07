Cittadella degli uffici, Perifano: senza parcheggi più disagi che benefici E il candidato di Alternativa per Benevento attacca le scelte sostenute dal sindaco Mastella

Il piano per l'ex Caserma Pepicelli di Viale Atlantici, pronta a diventare Cittadella degli Uffici, è da rivedere. Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di Alternativa per Benevento boccia il progetto: la carenza di parcheggi rende impossibile l'intervento. La zona sarebbe assediata da traffico e inquinamento. “Il Demanio pensa di fare, in pieno centro cittadino, un polo direzionale con nove uffici affollatissimi di utenti” Perifano ricorda che l'ex caserma dovrebbe ospitare: Commissioni tributarie provinciali, direzione provinciale del lavoro, uffici del giudice di pace e ancora Dogana, Guardia di Finanza e altri. “Il tutto in un'area che la stessa struttura tecnica comunale ha rilevato essere priva di parcheggi”.

E infatti Perifano rilancia un parere degli uffici comunali in cui si evidenzia “la sufficienza degli spazi di sosta interni al complesso solo per i dipendenti, sottolineando la necessità per gli utenti di servirsi delle aree a parcheggio limitrofe, per poi rimarcare la “necessità di procedere a un’attenta e minuziosa valutazione tecnica circa l’offerta di parcheggio esistente in zona nonché ad un’analisi dei flussi di traffico che saranno certamente incrementati per effetto della nuova ubicazione di molteplici uffici pubblici”.

Un intervento pesante, massiccio, invasivo rispetto alle condizioni di traffico e alle esigenze degli utenti. Occorre una soluzione che ancora tarda e senza la quale non si può procedere. “Se si va avanti così si realizzerà un disastro per l'aumento dell'inquinamento ambientale, per le difficoltà che si creeranno alla stessa utenza che deve raggiungere gli uffici e perchè andremo ad intasare la stessa arteria attraverso la quale si raggiunge il principale ospedale cittadino”.

E dunque il candidato di Alternativa per Benevento auspica la necessità di rivedere il progetto “Al di là delle autorizzazioni per gli edifici destinati a ospitare la nuova sede della Guardia di Finanza occorre risolvere il problema parcheggi oppure con il demanio è necessario rivedere le caratteristiche dell'investimento”.

Un allarme che sfocia inevitabilmente sul terreno politico quando Perifano ricorda l'entusiastica adesione del sindaco Mastella al progetto scaturito anche grazie all'amicizia di Mastella col direttore generale del Demanio. Progetto che è poi stato più volte addotto come argomento a favore dell'abbattimento degli storici pini della zona pericolosi per il traffico di auto e pedoni che si andrebbe inevitabilmente ad incrementare.

E a sostegno delle ragioni di Perifano hanno partecipato all'incontro anche i rappresentanti del Comitato Giù le mani dai pini, Francesco Di Donato e Luca Coletta pronti a ribadire la necessità di “preservare” la zona da interventi eccessivamente invasivi.

E sulle polemiche di Mastella verso il movimento Cinque Stelle che sosterrà la sua candidatura chiosa: “Fino alla scorsa settimana ci sono stati da parte di Mastella innumerevoli tentativi di cercare un'intesa anche con i Cinque Stelle, ma sono segni della politica politicante che mi interessa poco. Nella nostra coalizione prevale l'elemento del pluralismo mentre dall'altra parte c'è un dominus, un leader assoluto”.