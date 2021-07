Elezioni. Arco lancia un manifesto per una Città accogliente e sostenibile Questa sera Moretti accoglierà il professore Becchetti e il sindaco di Assisi, Stefania Proietti

“Un Manifesto nazionale per una Città accogliente e sostenibile per lanciare, in Italia, un richiamo sulla necessità di nuove politiche che siano collegate al sociale e all’ambiente, le uniche che consentiranno di avviare un percorso di crescita e di creazione di posti di lavoro”.

Da Benevento e per Benevento parte dunque un Manifesto nazionale che richiama la necessità di nuove politiche e di nuova classe politica e che individua nel progetto politico di Angelo Moretti, candidato sindaco alle prossime Amministrative di ottobre con la Coalizione ArCo, un vero laboratorio nazionale di una politica orientata alla sostenibilità, alla coesione sociale, ad un’economia a misura d'uomo.

L'appuntamento è per questa sera alle 19 in via Traiano 56 a Benevento dove Moretti accoglierà Leonardo Becchetti, professore ordinario nell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, co-Fondatore e Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico di NeXt Nuova Economia per tutti, co-Fondatore di Gioosto, e Stefania Proietti, Sindaca di Assisi.

“Con la scelta di una classe politica nuova, Benevento potrebbe diventare un laboratorio nazionale di una politica orientata alla ecologia integrale e ad un’economia a misura d'uomo – rimarcano dala coalizione Arco -. È finita l’era degli uomini soli al comando che, per quanto di esperienza e di ottime intenzioni, non potranno mai da soli avere più conoscenze, informazioni, esperienze e capacità di lettura della realtà di reti “generative” di cittadini. La partecipazione è un grande valore ma va strutturata ed organizzata. A partire da Benevento”.

“È possibile anche a Benevento – dice il Manifesto - intercettare il meglio del futuro che arriva se ci muoviamo sul sentiero che tiene assieme crescita, posti di lavoro, sostenibilità ambientale, dignità della persona, generatività, soddisfazione e ricchezza di senso di vita».

In sei punti, si declina la Benevento del futuro prossimo, una città accogliente, verde e intelligente.

“Il Manifesto sta raccogliendo le adesioni di esponenti dell’Economia civile italiana, di esponenti della società civile, del Terzo Settore, di Associazioni ed Enti, ma anche di cittadine e cittadini che decidono di partecipare al cambiamento possibile della nostra città”.