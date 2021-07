Terminal, Perifano: no ad un altro palazzo. Spazi verdi e servizi di accoglienza Nell'incontro di oggi patto tra CivicA e Città Aperta che confluiranno in un'unica lista

Sposa le idee degli architetti Francesco Carbone e Alfredo Chiariotti per l'area del terminal il candidato di Alternativa per Benevento, Luigi Diego Perifano che boccia senza appello il progetto Lumode dell'amministrazione Mastella.

“Un altro palazzo in quell'area non serve davvero a nulla, realizzarlo sarebbe una sciocchezza” ha chiarito Perifano nell'incontro promosso per illustrare l'alternativa per la zona. L'idea prevede un intervento che possa conservare l'attuale funzione dell'area ma in una rinnovata veste. Terminal urbano ma anche spazi di accoglienza per i turisti con aree verdi e per lo sport in stretto collegamento con le scuole che circondano la zona.

Il progetto mira a realizzare una piazza terrazza che sfruttando il dislivello tra piazza Risorgimento e l'attuale piazzale terminal possa riqualificare l'area e collegarla meglio all'intera zona.

Nell'ambito dell'incontro, poi, è stato sancito anche il patto tra due delle componenti della coalizione: Città Aperta e CivicA che confluiranno in un'unica lista a sostegno di Perifano. Pasquale Basile e Angelo Miceli hanno spiegato le ragioni di un cammino comune ritrovandole soprattutto nell'impegno civico.

Mentre Perifano ha ribadito: “Sosteniamo il pluralismo delle idee e dei valori che devono convivere ma la forma con cui ci si presenta all'elettorato è altra cosa. Sin dall'inizio della campagna elettorale sostengo che sono contrario alla moltiplicazione delle liste, dobbiamo dare un segno di sobrietà e la scelta di Città Aperta e CivicA, due componenti della coalizione, vanno in questo senso. Spero ci siano altri passi avanti in questa direzione, per presentare alla città una coalizione ricca di valori ma compatta”.