Elezioni. Mastella 'chiama' i moderati di Forza Italia e ringrazia Russo "Area moderata possa essere partecipe di una rinnovata esperienza amministrativa"

“Faccio appello all’area moderata, espressa in particolare da Forza Italia, affinché possa essere partecipe di una rinnovata esperienza amministrativa, in un periodo in cui la città e i suoi abitanti vivranno ancora momenti di emergenza in virtù della quarta ondata che sta arrivando in modo precipitoso e drammatico”.

Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella invita nella sua colaizione i moderati forzisti e lo fa dopo che Annarita Russo si è astenuta dalla votazione al Bilancio di previsione: “La distanza di anni luce da parte di Forza Italia nei confronti dei 5 Stelle, nonostante la furbizia di qualcuno, non può portare ad alleanze spurie, motivate soltanto da strane e personali ragioni, inquinando il percorso politico e la tradizione storica di Forza Italia. Voglio ringraziare la segretaria cittadina di Forza Italia, Anna Rita Russo, consigliere comunale che, oggi, ha dimostrato lungimiranza politica e interesse vero per i problemi della città. Io spero che questa distanza tra Forza Italia e 5 Stelle resti una distanza politica, umana e amministrativa”.