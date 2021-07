Puzio, Mosè Principe e Franzese a supporto del candidato sindaco Perifano Lista a supporto del centrosinistra de I Moderati, Civici in Comune: simbolo di Centro Democratico

“I Moderati” e “Civici in Comune” di Benevento, unitamente al segretario provinciale di Centro Democratico a Benevento, Antonio Puzio, si sono uniti in un nuovo coordinamento e creeranno un unica lista per le comunali 2021 a sostegno del candidato sindaco Luigi Diego Perifano. La nuova coalizione sarà formata da tre referenti: Mimmo Franzese; Claudio Mosé Principe; Antonio Puzio. Sarà con il simbolo del Centro Democratico che i costruttori della lista si presenteranno alle prossime elezioni comunali.