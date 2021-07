"Si dalla Regione al potenziamento informatico dei registri tumori" L'annuncio di Italia Viva Sannio con Izzo e Tessitore

E’ stata approvata all’unanimità la proposta di Italia Viva in regione Campania per il potenziamento informatico dei registri tumori . “Esprimiamo soddisfazione e gratitudine a tutta la squadra regionale di Italia Viva per l’importante risultato conseguito” dichiarano i coordinatori provinciali sanniti di Italia Viva Simona Tessitore e Giuseppe Izzo. “La Regione Campania , già in prima fila sul tema dei Registri tumori avendone attivati ben 8 , potenzierà ancor di più i sistemi informatici attraverso lo stanziamento di risorse aggiuntive con l’obiettivo di accelerare ulteriormente i tempi di registrazione dati ed avere un monitoraggio sempre più efficiente” . “Il risultato conseguito “ concludono i coordinatori “dimostra l’attenzione che Italia Viva, attraverso la propria azione politica, pone su temi di interesse collettivo”.