Benevento. Il candidato sindaco Antonio Del Mese si presenta alla città Parteciperà il senatore Matteo Richetti, della direzione nazionale di Azione

Lunedì 26 luglio alle ore 11 presso l’Hotel Villa Traiano (Viale dei Rettori, 9) a Benevento, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del Candidato sindaco di Azione, Antonio Del Mese. Parteciperà il senatore Matteo Richetti, della direzione nazionale di Azione, co-fondatore del movimento politico. L'avvocato Antonio Del Mese, aveva ufficializzato la sua canidatura qualche settimana fa spiegandone le motivazioni: "Il nostro è un progetto concreto che condurrà ad un rinnovamento culturale della classe dirigente. Benevento non può continuare ad essere governata dai soliti noti o da coloro che propugnano un civismo di facciata: dobbiamo ricondurre il dibattito politico sulla centralità dei cittadini che devono essere partecipi della gestione della cosa pubblica e non meri spettatori chiamati ad esprimere il consenso solo nel momento elettorale. Un nuovo approccio culturale: rispetto e libertà nei confronti di tutti, creazione di una comunità dove non si lascia indietro nessuno, superando le discriminazioni, la crescita umana e culturale non solo attraverso l’istruzione ma, anche e soprattutto, attraverso il buon esempio di chi intende porsi alla guida di una comunità".