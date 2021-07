Russo: non voteremo Pd/5Stelle. Forza Italia in altra direzione Una dichiarazione che apre all'invito del sindaco Mastella

"Ritengo che bisogna continuare la nostra storia, quella di Forza Italia, convergendo con chi esprime i nostri stessi valori, ed è stato in alcuni momenti anche al nostro fianco".

Così la consigliera comunale di Forza Italia Anna Rita Russo.

"Non è possibile nè a Benevento, nè altrove entrare in Consiglio con i 5 Stelle che esprimono elementi politici in netto antagonismo con il Presidente Berlusconi. Proporrò al Partito una riflessione e una decisione. Non mi assumerò la responsabilità di votare una coalizione Pd/5Stelle. La linea del partito va in altra direzione".

Una riflessione che potrebbe chiarire le posizione anche dopo l'invito del sindaco, Clemente Mastella a Forza Italia a sostenere la sua coalizione.