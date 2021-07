Meglio Noi, Cappa scende in campo a sostegno di Mastella Nella lista promossa dal presidente dell'Asi, Luigi Barone

"La famiglia al centro del programma elettorale dell’avvocato Attilio Cappa: spazi verdi, aree attrezzate, luoghi di ritrovo per bambini ed anziani; una città inclusiva e contemporanea, dal centro alle contrade, vicina ai più deboli ma con l’ambizione di offrire un futuro alle nuove generazioni affinché possano restare e contribuire ad arricchire la loro terra".

Attento osservatore delle dinamiche politiche cittadine, l’avvocato Cappa scende in campo a sostegno del sindaco Clemente Mastella con la lista Meglio Noi, promossa dal presidente dell’Asi Luigi Barone.

“Le radici familiari, la scelta, non facile, di vivere e lavorare a Benevento, ma soprattutto di averci costruito una famiglia, hanno contribuito alla determinazione di valorizzare l’impegno pubblico al fine di apportare il proprio contributo politico all’ amata città”, afferma Attilio Cappa.

Dalla splendida cornice del Triggio, dove esercita la professione di avvocato, insieme ad un team di eccellenti professionisti, da sempre al fianco delle imprese in difficoltà, degli artigiani, dei commercianti ma anche delle famiglie, parte la campagna elettorale con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale locale, dandogli la giusta collocazione nel panorama nazionale.

“Contemporaneamente gettare le fondamenta per un futuro innovativo, coinvolgendo l’imprenditoria e le eccellenze universitarie … a Benevento si può: uscire dall’isolamento creando, come sta facendo il sindaco Mastella, una fitta rete di trasporti veloci da e per Napoli e per gli altri capoluoghi di regione; incoraggiare la crescita partendo dalle idee; rendere sistematico il processo di creazione di nuove imprese, fornendo loro gli spazi fisici per lavorare, le attrezzature informatiche necessarie, i servizi di supporto allo sviluppo del business e le opportunità di integrazione e networking. Ottenere, in sostanza, qualcosa di straordinario, senza doversi necessariamente accontentare. Non mancano le idee, i progetti, gli obiettivi, i quali saranno perseguiti con passione, dedizione e tenacia”, conclude l’avvocato Cappa.