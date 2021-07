Recovery, lunedì a Benevento Amendola con Perifano Alle 18 nei giardini della Rocca l'incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio

Nel tardo pomeriggio di lunedì 26 luglio, alle ore 18:00, presso i Giardini della Rocca dei Rettori, si terrà l’incontro pubblico “Next Generation EU: le sfide del Recovery Plan” cui parteciperanno il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Draghi, con delega agli Affari Europei, Enzo Amendola e il candidato Sindaco di Alternativa Per Benevento, Luigi Diego Perifano.

Introdurrà i lavori Floriana Fioretti, consigliere comunale e capogruppo consiliare, del Partito Democratico di Benevento. Modererà l’incontro Adriano Biondi, Co-direttore di Fanpage. Prima del programmato evento ai Giardini della Rocca, il Sottosegretario che, quale ministro per gli Affari Europei del Governo Conte 2, ha contribuito in modo determinante alla “definizione” del Recovery Plan con l’Unione Europea, visiterà l’Università del Sannio.