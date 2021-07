Perifano: "Superiamo gli steccati ideologici, sfida riguarda solo Benevento" La riflessione del candidato sindaco di Alternativa per Benevento in vista del voto

“La sfida delle amministrative non riguarda i posizionamenti ideologici, le liti di partito e la poltronite di qualcuno. Riguarda solo Benevento e il bene pubblico".

Così il candidato sindaco di Alternativa per Benevento, Luigi Diego Perifano.

"Dopo 5 anni e qualche mese di fumo parolaio, di propaganda e di gestione della paura, il velo è caduto e la realtà non può essere più nascosta. Benevento è diventata periferica, senza aspirazioni, senza visioni, grigia. Anche gestire l'ordinario è diventato impossibile. Guardate le strade, il verde, l’arredo urbano.

Benevento e il Sannio possono giocare un ruolo nella ripartenza del Paese, siamo al centro dell'incrocio di più storie e più regioni. Abbiamo eccellenze, giovani, talenti, due Università e un Conservatorio musicale che possono crescere e dare lustro alla nostra città.

Io sono un progressista, lo sanno tutti, ma mi candido come sindaco civico di tutti i beneventani perché abbiamo bisogno delle intelligenze di tutti. Destra, sinistra, moderati, riformisti, superiamo gli steccati ideologici e occupiamoci insieme della nostra città. Dobbiamo superare questo monocolore familistico e provinciale che sta tenendo nascosta la nostra città dal vento e dal cambiamento della storia. Costruiamo insieme, tutti insieme, una nuova Benevento a colori”.