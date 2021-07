Pepe (Pd): "Mastella continui a insultare Perifano, noi a parlare della città" La coordinatrice segreteria provinciale del Partito Democratico sannita risponde ai mastelliani

“Luigi Diego Perifano è il candidato di una coalizione ampia che parte dalle forze che hanno costruito ‘Alternativa per Benevento’ ma che vuole ampliarsi a quanti hanno a cuore le sorti della città. E sì, ci rivolgeremo anche agli elettori del centrodestra, donne e uomini traditi due volte da Mastella: sul piano amministrativo prima, sul piano politico poi. Per questo il sindaco è rimasto solo. Per questo oggi è nervoso: problema suo, non nostro".

Così Antonella Pepe, coordinatrice segreteria provinciale del Partito Democratico sannita risponde ai mastelliani e prosegue "Ecco perché noi, in campagna elettorale, seguiremo la nostra strada, parlando di Benevento e ai Beneventani e lo faremo con proposte, idee e progetti. Cercando di coinvolgere le migliori energie della città, senza chiedere la tessera di partito e senza esigere giuramenti di fedeltà. Mastella e i suoi “famigli” continuino pure sulla strada degli insulti e dello scontro personale. D’altronde altri argomenti non ne hanno e questo possono fare, oltre alle solite nomine fuori tempo massimo e a qualche incarico last minute”.