Meglio Noi a sostegno di Mastella, si candida anche Ermanna Buccirossi La composizione delle liste per le amministrative

Ancora una candidatura della società civile a sostegno del sindaco Clemente Mastella e della lista ‘Meglio Noi’. Ermanna Buccirossi, quarantaduenne beneventana, ha scelto di scendere in campo con la compagine promossa dal presidente dell’Asi Luigi Barone. “Sono fermamente convinta che ognuno di noi, nel limite delle proprie possibilità, debba rendersi parte attiva nella vita politica ad ogni livello”, esordisce Ermanna Buccirossi per la quale “questo ci consente di contribuire e partecipare alle scelte che condizionano le sorti della città e di chi ci vive, sia per la nostra che per le future generazioni: è questo il motivo principale che mi ha spinto ad impegnarmi in prima persona. Sono assolutamente convinta che la politica debba essere svolta come servizio civico finalizzato alla gestione sana e corretta del bene comune, per il perseguimento del benessere sociale e del rispetto ambientale”. La Buccirossi afferma di “amare la famiglia, la quale rappresenta per me la gioia più grande”. A proposito di crescita, per la candidata di ‘Meglio Noi’ “la si può ottenere esclusivamente intensificando i rapporti sociali, che siano fondati sul reciproco rispetto, benevolenza, altruismo, comprensione, dialogo, collaborazione e buon senso. L’attuale crisi non è solo economica ma anche sociale, ed è questa la vera atrocità. Dobbiamo iniziare a comprendere il vero valore della vita, per vivere in pace: con gioia e serenità. Secondo me, la politica è uno strumento imprescindibile e di estrema importanza; questa deve essere promotrice e garante di una civile convivenza, di giustizia ed equità, di dignità singola e collettiva. Ciò che si deve perseguire nel governare è il bene comune, e questo si può ottenere amministrando con buon senso e consapevolezza”, conclude Ermanna Buccirossi.