Pepe (Pd): "Bene De Luca su alleanza Pd-M5S" "L'unico centrosinistra possibile passa per l'alleanza tra Pd e M5S. Lo dice Roma, lo dice Napoli"

"L'alleanza tra il Pd e il Movimento Cinque Stelle è indiscutibile. Con queste parole, pronunciate ieri a Napoli alla Festa dell'Unità e riportate oggi dalla stampa, il presidente Vincenzo De Luca ha riconosciuto la bontà della svolta operata dal M5S con la leadership di Giuseppe Conte".

Così in una nota stampa Antonella Pepe, coordinatrice della segreteria provinciale del Partito Democratico.

"Siamo, evidentemente, d'accordo con De Luca - prosegue la giovane dirigente del Pd-. Le sue dichiarazioni, infatti, danno ulteriore forza alla linea politica perseguita dalla federazione sannita del Partito Democratico che già lo scorso gennaio, recependo l'invito dell'allora segretario nazionale Zingaretti – invito poi ribadito da Letta - ha avviato il percorso di collaborazione con il Movimento Cinque Stelle. Percorso che ha già determinato un primo importante risultato: la candidatura a sindaco di Benevento di Luigi Diego Perifano, proposta su cui si sono ritrovate diverse altre forze politiche e civiche presenti sul territorio".

"Con il suo intervento - prosegue la giovane dirigente del Pd -, De Luca si è spinto persino oltre, auspicando un percorso di unificazione delle due forze politiche per arrivare alla costruzione di un solo partito riformista e progressista. Vedremo gli sviluppi nel prossimo futuro. Un dato, però, è già evidente: l'unico centrosinistra possibile passa per l'alleanza tra Pd e M5S. Lo dice Roma, lo dice Napoli, lo dice Benevento. Ed è su questa certezza - conclude Antonella Pepe - che bisogna lavorare per aprire una nuova stagione politica e amministrativa".