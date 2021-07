Amendola: «Annunziata? I candidati li sceglie il territorio, non Roma o Napoli» Il sottosegretario dem con Perifano alla Rocca dei Rettori per discutere del Pnrr

«Io con Perifano qui e Annunziata, segretario regionale, con chi sostiene Mastella? Non c'è nessun problema nel Pd, come ha detto anche Enrico Letta, i sindaci si scelgono a livello territoriale. Il Pd di Benevento ha scelto Perifano ed ora deve costruire l'alleanza attorno alla sua figura: i candidati non si scelgono né a Roma né a Napoli, ma a Benevento»,

Così Enzo Amendola, ex segretario regionale dem, ex ministro e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in visita a Benevento per parlare del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, con accanto Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di Alternativa per Benevento.

E dunque, per Amendola a valere, nell'ambito delle elezioni amministrative, è la volontà del territorio, una linea che, ha specificato il sottosegretario è stata delineata anche dal segretario nazionale Enrico Letta.

Amendola ha anche sottolineato l'importanza del recovery e l'importanza soprattutto dei tempi: «L'abbiamo detto: non è più il tempo delle interviste, dei diremo, dei faremo...dobbiamo fare, e fare in fretta, vista l'opportunità straordinaria che abbiamo»