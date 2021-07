Perifano: «Risorse del Recovery cruciali, ma finora mancata visione» «E' ora di rimboccarsi le maniche per una nuova Benevento»

"Le risorse del Recovery Fund ?????????????? ?????? ???????? ?????? ???????????? ???? ???????????? ?????? ???????????? ?? ???????? ???????????? ??????????????????”.

Così Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’ che attraverso i propri canali social è tornato sull’iniziativa di ieri con Enzo Amendola, Sottosegretario di Stato agli Affari Europei.

“Abbiamo deciso che la nostra campagna elettorale sarebbe stata #???????????????????????????????? proprio in base ai 5 colori del Recovery e del cambiamento che vogliamo rappresentare: blu per la digitalizzazione della PA e l'innovazione del tessuto produttivo; arancione per il recupero del patrimonio storico e la valorizzazione dei siti culturali; verde per la svolta sostenibile del patrimonio immobiliare, la mobilità dolce, le piste ciclabili, i nuovi autobus urbani ad idrogeno, lo sviluppo del verde urbano, dei parchi e delle aree relax; rosso per la costruzione di nuovi asili nido, il sostegno alle famiglie fragili, l'attivazione di servizi a domicilio per anziani, il lavoro e la buona occupazione di giovani e donne; giallo per la rigenerazione di aree ed edifici pubblici”.

“Cinque colori per cinque priorità del Recovery Fund” – ha aggiunto Luigi Diego Perifano. “I prossimi anni – ha proseguito - saranno determinanti per cogliere le occasioni che si presentano. Investimenti pubblici che possono cambiare il volto della città e dare una speranza ai beneventani, soprattutto per i più giovani”.

“Ma bisogna avere idee chiare e visione, tutto quello che finora è clamorosamente mancato. È ora di rimboccarsi le maniche e pensare ?????????????? alla Città. Un altro futuro è possibile per una ?????????????????? ?? ????????????!” – ha concluso il candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’.