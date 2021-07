De Stasio: «Io non più in campo: questa politica non mi appartiene» «Sarò fuori moda o fuori tempo: mi chiamo inequivocabilmente fuori»

Ritira la candidatura Rosetta De Stasio, in campo fino ad oggi per il centrodestra in quota civiche e Lega: « Dopo la pubblicazione di svariate notizie relative alla coalizione, o presunta tale, di centrodestra a Benevento, ho la necessità di chiarire la mia posizione in modo inequivocabile e definitivo, con le dovute precisazioni.

La mia candidatura alla carica di Sindaco, proposta dalle associazioni civiche Benevento Libera e Città Nuova veniva immediatamente sostenuta e

condivisa dalla Lega e poi, il 9 Giugno, ed in modo ufficiale, da Fratelli d’Italia. Il giorno successivo, nel ringraziare chi aveva proposto la mia candidatura e

chi la sosteneva, facevo una esplicita apertura a Forza Italia e dichiaravo che il progetto era quello di ricostituire a Benevento una coalizione di

centrodestra, assente da 15 anni. I rappresentanti locali di Forza Italia, con il sostegno di Fulvio Martusciello, hanno successivamente sempre sostenuto di non essere d’accordo sul mio nome, giungendo ad affermare “Con Mastella o Perifano, ma mai con De Stasio”.

Preso atto delle difficoltà a costituire la coalizione sul mio nome, in data 8 Luglio rimettevo la mia candidatura nelle mani dei partiti e delle

associazioni civiche di centrodestra, lasciando loro la piena libertà di decidere, di proporre altre candidature, o comunque di portare avanti altri

progetti. Risultato: dopo ben tre settimane nessun’altra candidatura è emersa; i rappresentanti locali di Forza Italia, Iannace e Reale, sempre con l’appoggio

di Martusciello, hanno deciso di dialogare con Mastella tornando, di fatto, al loro vecchio padrone; Fratelli d’Italia non ha ottenuto l’autorizzazione, pare

per problemi di carattere nazionale, o almeno così sostiene, a formare una coalizione che non comprendesse Forza Italia, o parte di essa; la Lega ha

confermato il suo sostegno alla mia candidatura. E’ del tutto evidente, quindi, che non vi è la volontà di costituire realmente il centrodestra e cioè una alternativa vera all’Amministrazione mastelliana uscente e alle altre formazioni che, comunque, gravitano nel centro sinistra, sebbene mascherate dietro “un comodo quanto inutile civismo”, e che, quindi, di fatto, non potranno mai essere un’alternativa autentica. Non dimentichiamo, infatti, che Fausto Pepe, Sindaco per 10 anni su

proposta e con l’appoggio di Mastella, oggi si schiera con Perifano; Raffaele Del Vecchio, candidato Sindaco nel 2016 contro Mastella, oggi si schiera

con il “nemico” Mastella; Gianfranco Ucci, anche lui candidato Sindaco nel 2016 contro Mastella oggi è apertamente a sostegno dello stesso; i

rappresentanti di Forza Italia Iannace e Reale, dopo avere cantato peste e corna di Mastella, ed avere trovato “l’alibi della mia candidatura” per non

aderire alla coalizione di centrodestra, probabilmente senza avere compreso il chiaro tenore del mio comunicato dell’8 Luglio, oggi si gettano tra le

braccia del ceppalonese, con il beneplacito del solito Martusciello, che, non si dimentichi, veniva eletto consigliere regionale la prima volta solo perché

candidato nel “listino” in quota Benevento (pur essendo di Napoli), senza essersi mai misurato sul territorio. Per non parlare della transumanza continua da uno schieramento all’altro di ex assessori, sostenitori, consiglieri delusi, e quant’altro. Al comune di Benevento non esiste, da anni, una opposizione, neppure solo

formale, ed il canto della sirena continua ad incantare i poveri marinai privi, da troppo tempo, di un Odisseo in grado di proteggerli.

Né l’alternativa a questo modo di procedere può essere incarnata dai cosiddetti candidati “civici”, considerato che nelle coalizioni che li

sostengono vi sono partiti politici apertamente di sinistra, o deputati eletti a sinistra che si sono poi accorti, senza naturalmente lasciare il comodo

seggio in Parlamento, di nutrire “dubbi”. Sinceramente questo panorama non è edificante ed è del tutto evidente che le qualità della coerenza e della dignità personale non possono trovarvi alcuno spazio e alcuna cittadinanza. Sono stata accusata di essere “troppo di destra”: per me questo rappresenta un riconoscimento e non un’accusa. I valori della coerenza, dell’onestà e della dignità personale, che mi hanno sempre impedito e mi impediscono di “vendermi” al miglior offerente, costituiscono l’essenza della mia vita e del mio essere cittadina, donna e professionista.

Devo pendere atto che probabilmente sono “fuori moda” o fuori tempo” e che, di conseguenza, la mia candidatura non poteva che essere ostacolata,

anche e soprattutto da chi si è finto mio sostenitore, salvo poi a rassegnare dimissioni in modo ingiustificato (Pasquale Fiore), o a costituire novelle

associazioni “civiche” tese a mascherare probabilmente la propria inconsistenza. Nel ringraziare quanti mi sono stati vicino in questo periodo, quanti mi

hanno spinto ad andare avanti, e quanti, in modo leale, hanno rispettato l’indicazione della mia candidatura pur dichiarando di non potermi votare,

non posso, in ossequio a quei princìpi che informano la mia vita, che dichiarare in modo definitivo ed irrevocabile la mia totale indisponibilità ad

essere candidata alla carica di Sindaco della città che amo e dove vivo da oltre 30 anni, ….anche se sono nata a Montesarchio. Resto a disposizione della mia città e di quella Politica che sembra ormai un pallido ricordo ma che, ne sono certa, tonerà ad essere protagonista, insieme a quella parte di cittadini stanchi dei soliti giochetti di potere e dei vecchi cabaret di quartiere, auspicando pur sempre una ricostituzione in futuro del centrodestra a Benevento».