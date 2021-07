Covid e scuole. Moretti: tavolo permanente sulla sicurezza La richiesta del candidato sindaco e dell'intera coalizione Arco

“Durante la pandemia Benevento ha avuto il record della città con il più alto numero di giorni di chiusura scolastica di Europa. I risultati delle prove invalsi hanno certificato in tutta Italia il fallimento catastrofico di una scuola basata solo sulla didattica a distanza”. Così il candidato sindaco di Benevento per la Coalizione Arco, Angelo Moretti interviene sulla situazione in vista della riapertura delle scuole il prossimo settembre. Moretti e la coalizione ArCo chiedono “con urgenza l’istituzione di un tavolo permanente sulla sicurezza scolastica. Di fronte all’incedere di nuove ondate del virus e all’incalzare di nuove varianti c’è qualcuno, tra cui il sindaco uscente di Benevento – rimarca Angelo Moretti -, che con grande superficialità annuncia nuove chiusure senza avere ideato alcun piano scolastico, alcuna dovuta programmazione di messa in sicurezza delle scuole e dei ragazzi.

Come coalizione ArCo – Civico22, Europe Verde-Verdi, Rifondazione Comunista, PER le persone e le Comunità, Altra Benevento è possibile - chiediamo un tavolo immediato e permanente sulla sicurezza scolastica a cui si dia quanto meno la stessa importanza dei concerti di piazza roboanti che vengono annunciati in questi giorni. Non accetteremo – conclude il candidato sindaco - altri sacrifici inutili sulla pelle dei nostri figli e dei figli più fragili di questa città”.