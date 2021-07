Innovazione digitale, è arrivato il momento di cogliere la sfida Il Pd a sostegno del candidato sindaco Perifano presente al convegno organizzato da Vittoria Iuliano

Si è tenuto a Palazzo Paolo V un incontro organizzato da Vittoria Iuliano, candidata nella lista del Partito Democratico di Benevento, sul tema della trasformazione tecnologica e dell'inclusione sociale. All'evento hanno partecipato iscritti ad associazioni come ISF - Informatici Senza Frontiere e LILIS - Laboratorio per I'Informatica Libera Sannita, professionisti del settore digitale, professori, insegnanti e attivisti. Erano presenti anche Giovanni De Lorenzo, segretario cittadino del PD, Antonio Furno, responsabile provinciale per il Forum Innovazione del Partito Democratico e Luigi Diego Perifano, candidato a sindaco per la coalizione Alternativa per Benevento.

L'organizzatrice Vittoria Iuliano ha così commentato: "È stato un incontro molto partecipato, che ha favorito un dibattito foriero di spunti su temi fondamentali per la rinascita della nostra città. Le idee condivise tra il candidato sindaco Luigi Diego Perifano e gli esperti presenti, andranno sicuramente ad integrare il programma elettorale della nostra coalizione. Durante la mia campagna elettorale continuerò a promuovere incontri di questo tenore perché convinta che solo attraverso la cooperazione tra istituzioni e operatori del settore si potrà contribuire al benessere dei nostri concittadini."

"Perifano ha ribadito fin da subito il ruolo chiave che l'innovazione digitale ha per il rilancio della città e dell'attività del Comune - ha invece rimarcato Antonio Furno -. Come è stato sottolineato da tutti i partecipanti all'incontro, le tecnologie digitali sono degli acceleratori straordinari per migliorare la qualità dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione ed è per questo motivo che uno delle cinque priorità del programma di Luigi Diego Perifano è stato proprio dedicato alla trasformazione digitale."