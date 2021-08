Perifano: «Benevento in declino: serve visione ambiziosa» Il candidato sindaco: «Candidarsi a fare il sindaco vuol dire mettere Benevento al centro»

“Negli ultimi anni Benevento e il Sannio stanno vivendo un declino, non solo demografico, che va immediatamente fermato. C'è bisogno di una visione ambiziosa e coraggiosa che programmi idee e azioni per la Grande Benevento”.

Così su Facebook Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di Alternativa per Benevento.

“Siamo crocevia di storie e incontri – aggiunge. Abbiamo specificità, talenti e competenze che possono mettere il nostro Sannio al centro della ripartenza del Sud. Candidarsi a fare il Sindaco della Grande Benevento vuol dire esattamente questo. Far competere la nostra area geografica e culturale non solo con il resto del Sud ma con il resto del Paese. Dobbiamo potenziare le infrastrutture, valorizzare le risorse di cui disponiamo, accompagnare le imprese nel percorso di crescita: credere nuovamente che un futuro è possibile e scatenare un orgoglio sannita che risvegli come una nuova primavera Benevento e tutto il Sannio”.

“Lo dobbiamo – prosegue il candidato sindaco - soprattutto ai giovani della nostra terra, a cui va data l’opportunità di restare, e se sono andati via, di tornare e cambiare in meglio la nostra città. In questa campagna sento il loro entusiasmo crescente a nostro sostegno. Un onore e una responsabilità enormi, che voglio meritarmi appieno.

“Mi sono candidato anche per questo – conclude Luigi Diego Perifano. Ma ho bisogno dell’aiuto di ciascuno di voi, per la Grande Benevento, la Benevento a colori”.