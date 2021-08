Mastella: Piazza Duomo, un altro risultato atteso da anni Quasi 800mila euro per la riqualificazione dell'intera area

"La riqualificazione dell’area di Piazza Duomo è uno dei tanti obiettivi che ho inseguito con tenacia per il bene di Benevento. Ho sempre trovato insopportabile il fatto che un cantiere potesse offuscare la bellezza di uno dei più importanti luoghi storici della città. Si è trattato di uno scempio consumatosi per decenni sotto gli occhi dei beneventani".

Così il sindaco di beevento Clemente Mastella. "Per mettervi fine - prosegue - abbiamo lavorato con impegno, fin dal mio insediamento. E in effetti già pochi mesi dopo, avviammo il risanamento di quell’area: il cantiere, che con le sue transenne rendeva complessa la circolazione ai veicoli e pericolosa quella dei pedoni, fu arretrato. Si riuscì così a restituire dignità all’area installando delle barriere più decorose a delimitazione del cantiere e una nuova pavimentazione con dissuasori per la zona pedonale.

Una volta create le condizioni per la sicurezza delle persone e ripristinato il decoro urbano, eliminando anche i cartelloni abusivi che insistevano a lato del Duomo e la pericolosa gru che era lì dall'avvio del cantiere, siamo passati oltre, intercettando un finanziamento di 797mila per la riqualificazione dell’intera area, eliminando il vecchio mamozio.

Con quelle risorse riusciremo presto a restituire bellezza e valore agli spazi intorno al Duomo che per troppi anni sono stati ‘sequestrati’ ai beneventani.

Lì al posto di quella degradata opera in stallo sarà realizzata un’area mercato di 860mq, con bar, ristoranti, stand per la promozione di prodotti enogastronomici, spazi di studio e coworking, laboratori di teatro, cinema e fotografia e un terrazzo panoramico con vista sulla Cattedrale. Finalmente quel cantiere fermo da anni si trasformerà in un luogo di condivisione, di incontro, di partecipazione e di vita.

Chi governa deve intercettare soluzioni non lasciare in eredità disastri. Noi ci siamo assunti la responsabilità delle scelte senza esitare e con determinazione".