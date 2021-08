Viespoli: «797mila euro per Piazza Duomo? Da ridere. Confrontiamoci in pubblico» «Si tirino fuori i documenti che sono negli uffici comunali: io pronto a dibattito pubblico»

«797mila euro per Piazza Duomo? E' da ridere». Pasquale Viespoli, ex sindaco della città e promotore del progetto mai realizzato in quell'area interviene in merito all'ultimo comunicato del sindaco Mastella in merito.

Mastella ha annunciato infatti che la struttura sarà completata, che ospiterà stand per la promozione dell'enogastronomia locale ed altro, grazie a un finanziamento di 797 mila euro.

Idea che non convince per nulla Viespoli, a partire dall'importo ritenuto risibile per arrivare poi all'idea di quell'opera e alla sua genesi: «Quell'opera è nata da un concorso di idee, tra architetti di fama mondiale, con i cittadini che avevano potuto apprezzare i diversi progetti...e naturalmente con le dovute coperture finanziarie...ma basta tirar fuori i documenti, che sono negli uffici comunali.

Da parte mia sono pronto a un confronto pubblico sull'opera proprio lì in piazza Duomo, così da chiarire la verità delle cose e le innumerevoli sciocchezze di questi giorni».