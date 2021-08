Mortaruolo: «Comunali? Per il Pd sarebbe stato impossibile appoggiare Mastella» «Modello De Luca? Vincente, ma per le regionali. Annunziata? Chiedeva appoggio ai Cinque Stelle...»

«Il Pd è in campo con Perifano, dubbi non ce ne sono anche in base a tutto ciò che è avvenuto negli ultimi mesi e nelle ultime settimane». Mino Mortaruolo, consigliere regionale dem e tradizionalmente “colomba” all'interno di una federazione che pure ha conosciuto e conosce le tribolazioni del contrasto politico, sul dualismo che si è creato negli ultimi mesi non lascia spazio a dubbi.



«La verità l'ha detta Enzo Amendola – spiega Mortaruolo – che è uomo di partito e non certo di parte: se il Pd sul territorio, in maniera convinta e sentendo tutti, ha scelto di farsi rappresentare da Luigi Diego Perifano, e se altri partiti e movimenti hanno fatto altrettanto, è chiaro anche in base al tipo di elezioni che andiamo ad affrontare, amministrative nel comune capoluogo, che l'indicazione nata dal territorio sia prevalente. Poi, come ho già sostenuto, si può discutere di tutto con la massima serenità all'interno del partito: tutti insieme. Mi auguro davvero che ciò avvenga, ma la scelta di Perifano è avvenuta con tutti i crismi della correttezza, della condivisione e nell’interesse esclusivo di offrire una proposta di governo qualificata, autorevole e seria, per la città di Benevento e per i beneventani».



E dunque la visita del segretario regionale Annunziata e l'auspicio di un modello di coalizione simile a quello regionale più volte rilanciato dall'ala che sostiene il competitor di Perifano, il sindaco uscente Mastella non hanno sortito l'effetto sperato. Su questi temi Mortaruolo analizza: «Credo che ogni competizione regionale vada contestualizzata: il modello che ha portato all'elezione del presidente De Luca è stato un modello vincente, d'altronde ne sono stato parte attiva candidandomi col Partito Democratico e venendo rieletto in consiglio regionale. Qui parliamo di comunali: parte degli amici che hanno sostenuto il Governatore nel 2020 sosterranno Mastella, parte Perifano, altri ancora come i Verdi Moretti... è di tutta evidenza che non si può replicare un modello, in scala. D'altronde anche la visita di Annunziata va in questo senso: il segretario regionale auspicava un'aggregazione anche del Movimento Cinque Stelle, che nel 2020 non ha sostenuto De Luca. A sostegno del sindaco uscente Mastella ci saranno anche Lega e Forza Italia, che nel 2020 non sostenevano De Luca. E' evidente che l'espediente dei “modelli” non sia granché funzionale. Lo ha chiarito anche il governatore quando ha detto di non voler essere trascinato in “jacovelle” e di stare con la coalizione regionale. Ricordo che nella coalizione regionale il Pd c'è, ed è parte maggioritaria».



E, secondo Mortaruolo, pesano anche gli ultimi cinque anni amministrativi trascorsi a Benevento: «In generale, nel rispetto di tutti i ragionamenti, guardo all'evidenza: il Pd è stato opposizione del sindaco Mastella per cinque anni, non condividendo il modello di città messo in campo dall'amministrazione... credo sarebbe veramente difficile da spiegare agli elettori e ai cittadini che hanno condiviso queste idee una giravolta così marcata e l'appoggio a quello stesso modello di città che è stato criticato e contrastato per cinque anni».