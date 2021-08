Di Maria, sopralluogo su strada Franzese per valutare opera ripristino Il progetto da 500mila euro

Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha effettuato un sopralluogo sulle strade provinciali nell’area montana del Fortore. In particolare, Di Maria era presente alla posa in opera dell’asfalto per il ripristino di alcun tratti saltuari della strada Provinciale n° 56 “Franzese”.

Il Presidente ha precisato che gli interventi in corso saranno seguiti nei prossimi giorni sulla medesima arteria Franzese dall’avvio di un cantiere di lavoro per un più importante ed esteso programma dell’importo complessivo di 500mila Euro secondo un progetto da lui stesso approvato nei mesi scorsi su proposta del Settore Tecnico dell’Ente.