Comunali Benevento: Italia Viva ufficializza il sostegno a Mastella Izzo e Tessitore: «Il partito sarà attivo anche negli altri comuni chiamati al voto»

Italia Viva ufficializza l'appoggio a Mastella a Benevento: «Il Coordinamento provinciale, in adesione alle indicazioni del Coordinamento regionale, comunica il sostegno di Italia Viva al candidato Sindaco Clemente Mastella in occasione delle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Benevento.

Italia Viva offrira’ il proprio contributo politico e amministrativo al progetto che vede impegnato il Sindaco Clemente Mastella a confermare , per il prossimo quinquennio , la sua guida della Citta ‘ di Benevento con esperienza , determinazione e conoscenza.

Il partito sara’ inoltre attivo in più Comuni sanniti chiamati al voto il prossimo ottobre , sostenendo i propri candidati e ponendo sempre al centro della propria azione l'interesse per giusti progetti politici». Ad annunciarlo i coordinatori provinciali Bepy Izzo e Simona Tessitore.